90 минут до и после работы: власти Башкирии объяснили, как будут работать новые пропуски

19 Апр 2020 2020-04-19T14:38:41+03:00

Погулять с ними по магазинам у жителей республики не получится

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С 20 апреля работникам действующих предприятий в Башкирии необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и бумажный пропуск по новой форме, чтобы ездить на работу и обратно. О том, как будут действовать эти пропуски, рассказала председатель госкомитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова.

По ее словам, ранее выданные работодателями справки не действительны, кроме тех пропусков, которые выдавали администрации муниципальных районов и городских округов.

Новые пропуски необходимы для передвижения исключительно из дома на работу и обратно. Их образцы есть на сайте госкомитета по предпринимательству и ресурсе "Дорога 02".

- Пропуск действует в рабочие дни в период за 90 минут до начала работы и 90 минут со времени окончания работы. Режим работы также прописывается в пропуске, в том числе плавающий и сменный, - пояснила Бойцова.

ИСТОЧНИК KP.RU