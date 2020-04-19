В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 19 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T13:28:34+03:00

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Минздрав Башкирии обнародовал актуальные данные о том, где в республике зарегистрированы подтвержденные случаи коронавируса. Всего заболевших в регионе 297, из них 209 госпитализированы.

Большинство пациентов находятся в Уфе: в республиканской инфекционной больнице - 67 человек, в РКБ им. Куватова – 25, в клинике БГМУ - 7, в Демской ГКБ – 19 пациентов. Еще 13 пациентов проходят лечение в клинической больнице №5 и 26 человек – в ГКБ №8.

21 человек с диагнозом COVID-19 находится в Белебеевской ЦРБ, 7 – в Бирской, 5 - в Октябрьском, 4 - в РКИБ Стерлитамака. По три пациента с коронавирусом лежат в больницах Кумертау, Нефтекамска и Туймазинской ЦРБ. Еще по одному пациенту находится в Белорецкой, Буздякской, Дюртюлинской, Толбазинской и Учалинской районных больницах и в больнице №2 города Стерлитамак.

По данным Минздрава региона, 12 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровели 14.

ИСТОЧНИК KP.RU