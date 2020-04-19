Башкирия вышла на третье место по количеству умерших от коронавируса
Об этом сообщил федеральный ресурс стопкоронавирус.рф
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки, 18 апреля, в Башкирии скончались еще два человека с коронавирусом. Печальную статистику представил федеральный ресурс стопкоронавирус.рф. Таким образом, количество умерших от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 человек. По этому показателю Башкирия занимает третье место в России.
Больше всего жертв в Москве - 176, на втором месте Московская область - 49 человек. После Башкирии идет Дагестан с 9 погибшими.
При этом, по последним данным, за сутки в регионе не было выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU