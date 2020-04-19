Не нужно «жестко винтить»: глава СПЧ Башкирии - о режиме самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T12:35:04+03:00

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Глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш обратился к правоохранителям, контролирующим соблюдение режима самоизоляции в республике. Он обратил внимание на случаи, когда к нарушителям режима применялась грубая сила.

- То, что сейчас введены ограничения не должно превращать людей в преступников, которых нужно «жестко винтить». Я думаю уже многие видели ролики, где структуры, отвечающие за соблюдение режима самоизоляции, слишком буквально трактуют данные им указания и откровенно перегибают палку, - написал на своей странице в соцсетях Барабаш.

Он отметил, что соблюдать изоляцию необходимо, но "важно помнить, что вы представители российской власти на российской земле, а не оккупационные войска".

Барабаш призвал руководителей всех задействованных в контроле структур провести с сотрудниками разъяснительные беседы "по недопущению грубого и чрезмерного отношения к людям".

Обратился глава СПЧ и к тем, кто находится на изоляции. Он отметил, что запреты на перемещение - это жизненная необходимость, а не попытка ограничить чьи-то права и свободы. Те же, кто демонстрирует "непокорность «кровавому режиму»", по его словам, только провоцируют ужесточение введенных мер.

- Наше русское «авось» можно победить только жесткими и конкретными ограничениями. [...] От этого реально зависят жизни людей, - напомнил Барабаш.

ИСТОЧНИК KP.RU