«Можно будет забрать ребенка, хоть похороните нормально»: мать-одиночка из Башкирии воспитывает сына, несмотря на прогнозы врачей

19 Апр 2020 2020-04-19T09:15:32+03:00

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Молодая мама из Башкирии осталась одна с сыном-инвалидом на руках и практически без дохода. Ее историю рассказали в соцсетях волонтеры Фонда помощи многодетным семьям республики.

Трудности в жизни девушки начались около трех лет назад. Тогда они с мужем ждали первенца. До восьмого месяца беременность протекала нормально, но вдруг во время рядового обследования врач заметил, что с малышом что-то не так. Девушку направили в перинатальный центр Уфы, где врачи сообщили ей страшный диагноз - у ребенка гидроцефалия, большая спинно-мозговая грыжа.

По словам волонтеров, девушке сразу дали понять, что ее малыш не выживет, и оставили дожидаться схваток. Ребенок родился живым, хотя очень слабым. Его поместили в реанимацию, а молодой маме сказали, что так у нее будет время прийти в себя.

- Как раз можно будет забрать ребенка домой, "хоть похороните нормально", сказали они ей, - рассказывают волонтеры.

Малыш тем временем и не думал сдаваться, когда его состояние стабилизировалось, девушке предложили подумать об отказе от него, но молодая мама на это пойти не смогла.

- Грыжу успешно прооперировали, а позже, в три месяца в голову поставили шунт. Сейчас Тёмочке три года. Это смышленый малыш, в интеллектуальном развитии не отстающий от сверстников. Он рассказывает длинные стихи, играет с игрушками, собирает паззлы и логические головоломки. Вот только не ходит... - поясняют волонтеры.

Супруг бросил жену и сына и завел новую семью, теперь девушка вынуждена заботиться о себе и ребенке сама. Весь ее доход - пенсия по инвалидности сына, большая часть которой уходит на лекарства и реабилитацию.

Но, по словам добровольцев, девушка не унывает и старается подрабатывать, чтобы купить сыну коляску. А еще она надеется, что прогресс в медицине поможет ее сыну встать на ноги и играть с другими детьми.

- Ну а пока он играет только с мамой, иногда грустно спрашивая: "Мамочка, а почему я не могу ходить?" - рассказали в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU