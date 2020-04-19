2020-04-19T09:11:27+03:00
Происшествия

В Башкирии ГАЗ протаранил притормозивший «Вольво» - погиб пассажир

Обстоятельства аварии выясняются
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Минувшей ночью в Белорецком районе Башкирии в ДТП попали два грузовика. 22-летний житель Учалов на автомобиле ГАЗ двигался по дороге Уфа-Инзер-Белорецк и наехал на грузовик "Вольво". В ГИБДД по Башкирии сообщают, что тот, судя по всему, как раз затормозил для смены водителя.

В результате аварии тяжелые травмы получил 26-летний пассажир ГАЗа. Врачи боролись за жизнь молодого человека, но безуспешно - тот скончался в больнице.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали шесть аварий, в которых пострадали семеро и погиб один человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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