В Башкирии ГАЗ протаранил притормозивший «Вольво» - погиб пассажир

19 Апр 2020 2020-04-19T09:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Белорецком районе Башкирии в ДТП попали два грузовика. 22-летний житель Учалов на автомобиле ГАЗ двигался по дороге Уфа-Инзер-Белорецк и наехал на грузовик "Вольво". В ГИБДД по Башкирии сообщают, что тот, судя по всему, как раз затормозил для смены водителя.

В результате аварии тяжелые травмы получил 26-летний пассажир ГАЗа. Врачи боролись за жизнь молодого человека, но безуспешно - тот скончался в больнице.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали шесть аварий, в которых пострадали семеро и погиб один человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU