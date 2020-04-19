В Башкирии решили продолжить строительство музея-заповедника «Шульган-Таш»

19 Апр 2020 2020-04-19T10:24:28+03:00

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Власти Башкирии намерены продолжить строительство музея-заповедника «Шульган-Таш», несмотря на непростую экономическую ситуацию. Об этом глава региона Радий Хабиров написал на своей странице в соцсетях.

- Приглашаем инвесторов для строительства двух гостиниц и ресторана. Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире – одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов, - обратился Хабиров к бизнесу.

Как рассказал глава Башкирии, здание музея-заповедника, где разместится экспозиция с копиями наскальных рисунков, лаборатории и зал для конференций, планируется сдать уже в ноябре 2020 года.

- После монтажа всех экспозиций с лета 2021 года мы сможем принимать многочисленных туристов на качественно новом уровне, - уверен Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU