Радий Хабиров поздравил православных жителей Башкирии с Пасхой

19 Апр 2020 2020-04-19T08:23:11+03:00

Он призвал в этот праздничный день всех сплотиться перед лицом новой угрозы

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Сегодня, 19 апреля, православные жители Башкирии празднуют Светлое Христово Воскресение. Присоединился к поздравлениям и глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что Пасха олицетворяет "торжество жизни" и пробуждает в людях лучшие качества. Это значение праздника особенно актуально в нынешней ситуации.

- В этом году празднование Пасхи, к великому сожалению, совпало с периодом борьбы всего человечества с новой коронавирусной инфекцией, - заметил Хабиров. - Мы обязательно выстоим перед этой опасной угрозой, если сплотимся, проявим свои лучшие гуманистические качества и решимость бороться за жизнь и здоровье близких.

Глава региона поблагодарил медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, которые делают все возможное в это сложное время.

- Пасха – это непреходящий символ любви, мира и добра! От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, веры в непременную победу жизни, - завершил свое поздравление Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU