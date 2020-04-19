2020-04-19T13:03:10+03:00
Общество

Статистика коронавируса в Башкирии на 19 апреля: выявили 45 новых случаев заражения

Общее количество зараженных в регионе составляет 297 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки, 18 апреля, еще у 45 жителей Башкирии выявили коронавирус. Обновленную статистику представил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Днем ранее, напомним, выявленных случаев было 39.

Таким образом, количество людей, зараженных коронавирусом в Башкирии, достигло 297 человек.

В Минздраве региона такой резкий прирост количества больных, напомним, объясняют тем, что больше людей стали отправлять на тестирование. Теперь анализы сдают все приезжающие в регион граждане, в том числе из Москвы.

Всего от новой инфекции в Башкирии погибли 10 человек. По этому показателю республика занимает третье место в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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