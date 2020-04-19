Статистика коронавируса в Башкирии на 19 апреля: выявили 45 новых случаев заражения
За прошедшие сутки, 18 апреля, еще у 45 жителей Башкирии выявили коронавирус. Обновленную статистику представил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Днем ранее, напомним, выявленных случаев было 39.
Таким образом, количество людей, зараженных коронавирусом в Башкирии, достигло 297 человек.
В Минздраве региона такой резкий прирост количества больных, напомним, объясняют тем, что больше людей стали отправлять на тестирование. Теперь анализы сдают все приезжающие в регион граждане, в том числе из Москвы.
Всего от новой инфекции в Башкирии погибли 10 человек. По этому показателю республика занимает третье место в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU