«Главное, чтобы не парализовало»: стало известно, почему не могут оказать помощь умирающему парню из Башкирии

19 Апр 2020 2020-04-19T07:31:58+03:00

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19-летнему Ранэлю Шамсутдинову из Башкирии не смогут оказать помощь в больнице Салавата, где он находится сейчас.

Напомним, что на этой неделе стало известно о случае с 19-летнем парнем из Стеритамака, у которого неожиданно для всех обнаружили опухоль в мозге, которую нужно оперировать. Состояние парня быстро ухудшалось, но что самое ужасное, ему не смогли оказать помощь в больницах Башкирии из-за сложной ситуации с коронавирусом. Медики из салаватской больницы, где Ранэль находится сейчас, могут лишь поддерживать его состояние.

-Огромное спасибо врачам из Салавата, но они не делают такие операции. У него уже началась гидроцефалия – собирается жидкость в голове. Все больницы сейчас на карантине. Нам нужно, чтобы нам дали добро на прием в другой больнице. Местные врачи говорят «главное, чтобы его не парализовало за эти дни», - рассказала волонтер благотворительного фонда «Радуга добра» Регина Биргулиева.

ИСТОЧНИК KP.RU