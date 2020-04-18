2020-04-18T18:47:14+03:00
Общество

Радий Хабиров изменил правила самоизоляции в Башкирии: что изменится, кого это коснется

Измененный указ появился на сайте правовой информации
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров своими указом изменил правила самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии.

Поправки в документ, регламентирующий поведение граждан Башкирии в период возможного распространения коронавируса в республике, Радий Хабиров внес еще в пятницу, а сегодня указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Пожалуй, самым главным изменением станет новый вид справки, которую нужно получить от работодателя, дабы иметь право находиться на улице.

Также, теперь, находясь в общественном транспорте, жители Башкирии обязаны носить маски и перчатки.

Поездки на автомобиле ограничат двумя выездами в неделю, при этом их обязательно нужно регистрировать на портале doroga02.

Всех прибывающих на территорию республики из неблагоприятных по коронавирусу регионов России и стран мира, при необходимости, будут отправлять в больницы, действующие в режиме инфекционного стационара на 14 дней.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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