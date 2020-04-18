Спасатели Башкирии достали из водоемов тела троих мужчин
В Башкирии сотрудники МЧС достали из водоемов тела троих мужчин.
Как объяснили в аварийном ведомстве, тела мужчин им пришлось доставать в Уфимском, Салаватском и Иглинском районах Башкирии. Личности двоих погибших сейчас устанавливают стражи порядка, а третьим оказался ранее пропавший 88-летний мужчина. Остается неизвестным, при каких обстоятельствах погибли мужчины.
Спасатели предупреждают жителей Башкирии быть внимательными, и без лишнего повода не выходить к водоемам, которые весной могут быть непредсказуемыми.
- Лучше оставаться дома. Сейчас действует режим самоизоляции, - напомнили сотрудники МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU