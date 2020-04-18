Спасатели Башкирии достали из водоемов тела троих мужчин

18 Апр 2020 2020-04-18T17:30:38+03:00

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В Башкирии сотрудники МЧС достали из водоемов тела троих мужчин.

Как объяснили в аварийном ведомстве, тела мужчин им пришлось доставать в Уфимском, Салаватском и Иглинском районах Башкирии. Личности двоих погибших сейчас устанавливают стражи порядка, а третьим оказался ранее пропавший 88-летний мужчина. Остается неизвестным, при каких обстоятельствах погибли мужчины.

Спасатели предупреждают жителей Башкирии быть внимательными, и без лишнего повода не выходить к водоемам, которые весной могут быть непредсказуемыми.

- Лучше оставаться дома. Сейчас действует режим самоизоляции, - напомнили сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU