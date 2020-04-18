Синоптики: в воскресенье в Башкирии ослабнет влияние циклона

18 Апр 2020 2020-04-18T15:26:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики опубликовали прогноз погоды на воскресенье, 19 апреля.

Последние дни погода в Башкирии, мягко говоря, удивляла жителей региона. Откровенно теплые и солнечные дни чередовались с пасмурными, а ближе к концу рабочей недели и вовсе похолодало и поднялся сильный ветер.

В Башгидромете рассказали, что завтра, 19 апреля, в республике ожидается теплая погода без осадков. Все из-за ухода мощного циклона, который ранее обрушился на регион. Температура воздуха днем будет колебаться от 10 до 15 градусов. Ночью будет немного холоднее – до 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU