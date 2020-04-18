2020-04-18T15:26:09+03:00
Общество

Синоптики: в воскресенье в Башкирии ослабнет влияние циклона

Стал известен прогноз погоды на последний день недели
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Синоптики опубликовали прогноз погоды на воскресенье, 19 апреля.

Последние дни погода в Башкирии, мягко говоря, удивляла жителей региона. Откровенно теплые и солнечные дни чередовались с пасмурными, а ближе к концу рабочей недели и вовсе похолодало и поднялся сильный ветер.

В Башгидромете рассказали, что завтра, 19 апреля, в республике ожидается теплая погода без осадков. Все из-за ухода мощного циклона, который ранее обрушился на регион. Температура воздуха днем будет колебаться от 10 до 15 градусов. Ночью будет немного холоднее – до 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не призываю считать нас героями»: реаниматолог из Уфы рассказал о работе с больными коронавирусом
Синоптики: в воскресенье в Башкирии ослабнет влияние циклона
«К сожалению, это наши коллеги»: глава минздрава Башкирии о сбежавших из закрытой больницы врачах
В Башкирии перекрыли дорогу из-за паводка
Министр здравоохранения Башкирии объяснил резкий рост заболевших коронавирусом
За сутки в Башкирии погибли еще два пациента с коронавирусом
Над жительницей Башкирии надругались в квартире приятеля во время самоизоляции
В Башкирии за сутки выявили 39 новых случая заражения коронавирусом
В мэрии Уфы объяснили, как нужно ходить за покупками в период самоизоляции
«Просим, чтобы его приняли»: близкие умирающего парня из Башкирии умоляют спасти его в других регионах
В Башкирии мать и сын погибли прямо в собственном доме
В Уфе за неделю индекс самоизоляции упал до рекордного значения
Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч за фейковые новости о коронавирусе
Жительница Башкирии в самоизоляции проломила голову любовника скалкой
В Башкирии пропала без вести 15-летняя школьница
172 аппарата ИВЛ и 18 реанимационных: Радий Хабиров рассказал, каким будет новый инфекционный госпиталь
Уборщица из Уфы лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на звонок незнакомца