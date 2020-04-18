«К сожалению, это наши коллеги»: глава минздрава Башкирии о сбежавших из закрытой больницы врачах
Шестерых медиков в итоге вернули в карантинные условия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководитель минздрава Башкирии Максим Забелин в прямом эфире прокомментировал историю со сбежавшими врачами из РКБ Куватова.
Напомним, что накануне стало известно, что семь человек самовольно покинули РКБ Куватова после того, как в ней объявили карантин по коронавирусу. Шестерых из них вернули обратно на карантин через суд.
- Ряд граждан, к сожалению, это наши коллеги, покинули РКБ Куватова. Это было на прошлой неделе. В отношении них проводятся ограничительные мероприятия. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина, - сказал министр.
ИСТОЧНИК KP.RU