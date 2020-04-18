В Башкирии перекрыли дорогу из-за паводка
В ГИБДД Башкирии предупредили о закрытии дороги из-за паводка.
Новостью о том, что перекрыта автомобильная дорога Старосубхангулово-Мраково в своих соцсетях сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
По словам полковника, участок дороги с 64 по 80 километр будет перекрыт до утра 21 апреля. Однако эта дата может сдвинуться из-за погодных условий.
В ГИБДД Башкирии просят принять эту информацию во внимание во время передвижения на автомобилях по Кугарчинском району республики.
В случае возникновения экстренных ситуаций водители могут обратиться в дежурную часть ГИБДД Башкирии по телефону в Уфе (347) 235-84-02 или 233-27-31.
ИСТОЧНИК KP.RU