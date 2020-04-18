В Башкирии перекрыли дорогу из-за паводка

18 Апр 2020 2020-04-18T13:56:07+03:00

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В ГИБДД Башкирии предупредили о закрытии дороги из-за паводка.

Новостью о том, что перекрыта автомобильная дорога Старосубхангулово-Мраково в своих соцсетях сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По словам полковника, участок дороги с 64 по 80 километр будет перекрыт до утра 21 апреля. Однако эта дата может сдвинуться из-за погодных условий.

В ГИБДД Башкирии просят принять эту информацию во внимание во время передвижения на автомобилях по Кугарчинском району республики.

В случае возникновения экстренных ситуаций водители могут обратиться в дежурную часть ГИБДД Башкирии по телефону в Уфе (347) 235-84-02 или 233-27-31.

ИСТОЧНИК KP.RU