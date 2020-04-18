2020-04-18T13:24:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Башкирии объяснил резкий рост заболевших коронавирусом

Врачам начали поступать результаты анализов
Рустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава минздрава Башкирии Максим Забелин объяснил, почему в республике произошло резкое увеличение выявленных случаев коронавируса.

Напомним, что по сравнению с 16 апреля, суточное количество заболевших коронавирусом в Башкирии выросло в два раза – до 39 человек. Вот как это объяснили в минздраве.

- За неделю у нас существенно увеличился обхват жителей республики, которые подверглись тестированию. Этим рост и объясняется, - заявил Максим Забелин.

Также руководитель ведомства отметил, что сейчас врачи тестируют всех прибывающих в республики граждан, в том числе из Москвы.

- Два новых положительных результата получены от пациентов, которые вернулись из Москвы. Это говорит о наших правильных действиях. Мы ожидали небольшой рост в связи с большим количеством тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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