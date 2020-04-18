За сутки в Башкирии погибли еще два пациента с коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T15:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В минздраве Башкирии рассказали о личностях погибших от коронавируса 17 апреля жителях республики.

Глава медицинского ведомства Максим Забелин сообщил, что оба пациента страдали от серьезных заболеваний. У первого ранее была диагностирована опухоль мозга. На фоне лечения у него возникла коронавирусная инфекция. У второй погибшей была диагностирована миеломная болезнь – вид лейкоза костной ткани.

- Во время лечения по основному заболеванию она также заболела коронавирусной инфекцией. Она осложнилась течением вирусной пневмонии, - заключил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU