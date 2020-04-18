2020-04-18T15:57:53+03:00
Общество

За сутки в Башкирии погибли еще два пациента с коронавирусом

Граждане имели серьезные проблемы со здоровьем
Рустем АХУНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минздраве Башкирии рассказали о личностях погибших от коронавируса 17 апреля жителях республики.

Глава медицинского ведомства Максим Забелин сообщил, что оба пациента страдали от серьезных заболеваний. У первого ранее была диагностирована опухоль мозга. На фоне лечения у него возникла коронавирусная инфекция. У второй погибшей была диагностирована миеломная болезнь – вид лейкоза костной ткани.

- Во время лечения по основному заболеванию она также заболела коронавирусной инфекцией. Она осложнилась течением вирусной пневмонии, - заключил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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