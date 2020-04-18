Статистика коронавируса в Башкирии на 18 апреля: выявили 39 новых случая

18 Апр 2020 2020-04-18T10:45:30+03:00

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Число заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии составило 39 человек.

По данным федерального портала «Стопкоронавирус», за 17 апреля в Башкирии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев за сутки увеличилось в два раза (против 22 заболевших за 16 апреля – прим.ред)

Общее количество больных коронавирусом в Башкирии выросло до 252 человек. Также в федеральной организации объяснили, что за сутки в республике не выписали ни одного пациента с выявленным диагнозом COVID-19. Также, по оперативным данным, в Башкирии не зафиксировано ни одной гибели от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU