Статистика коронавируса в Башкирии на 18 апреля: выявили 39 новых случая
Число заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии составило 39 человек.
По данным федерального портала «Стопкоронавирус», за 17 апреля в Башкирии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев за сутки увеличилось в два раза (против 22 заболевших за 16 апреля – прим.ред)
Общее количество больных коронавирусом в Башкирии выросло до 252 человек. Также в федеральной организации объяснили, что за сутки в республике не выписали ни одного пациента с выявленным диагнозом COVID-19. Также, по оперативным данным, в Башкирии не зафиксировано ни одной гибели от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU