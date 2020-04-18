2020-04-18T10:13:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии Уфы объяснили, как нужно ходить за покупками в период самоизоляции

Граждане должны посещать ближайший к дому магазин
Рустем АХУНОВ
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На брифинге в мэрии объяснили, как ходить в магазин за покупками в Уфе в период самоизоляции.

Несмотря на то, что режим полной самоизоляции в Башкирии начался еще 31 марта, многим жителям республики остается непонятным, как и где можно покупать продукты.

На этот вопрос попытались ответить в мэрии Уфы. Чиновники подчеркнули, что во время угрозы распространения коронавируса горожанам нужно как можно больше времени оставаться дома.

- Есть возможность посещать магазины, если они расположены на расстоянии 150 метров. Ездить за продуктами в другой район – нельзя. Ни в одном документе не указано, что можно посещать гипермаркеты, которые находятся вне этой зоны, - объяснил заместитель мэра Уфы Рустем Газизов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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