В мэрии Уфы объяснили, как нужно ходить за покупками в период самоизоляции
На брифинге в мэрии объяснили, как ходить в магазин за покупками в Уфе в период самоизоляции.
Несмотря на то, что режим полной самоизоляции в Башкирии начался еще 31 марта, многим жителям республики остается непонятным, как и где можно покупать продукты.
На этот вопрос попытались ответить в мэрии Уфы. Чиновники подчеркнули, что во время угрозы распространения коронавируса горожанам нужно как можно больше времени оставаться дома.
- Есть возможность посещать магазины, если они расположены на расстоянии 150 метров. Ездить за продуктами в другой район – нельзя. Ни в одном документе не указано, что можно посещать гипермаркеты, которые находятся вне этой зоны, - объяснил заместитель мэра Уфы Рустем Газизов.
ИСТОЧНИК KP.RU