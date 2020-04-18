2020-04-18T16:38:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не призываю считать нас героями»: реаниматолог из Уфы рассказал о работе с больными коронавирусом

Своими мыслями врач поделился в соцсетях
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Евгений СырчинФото: Евгений Сырчин
Изменить размер текста:

Врач-реаниматолог из Уфы Евгений Сырчин показал, как работает госпиталь, который ведет прием больных коронавирусом.

Врач честно признался, что он и его коллеги боялись массового поступления больных. На второй день работы госпиталя в его реанимации проходили лечение два пациента, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

- Пациенты средних лет, но с тяжелой патологией. Первый поступил днем, и до самого утра мы могли справляться с дыхательной недостаточностью, но утром решили перевести его на искусственную вентиляцию легких. Решение принималось тяжело. Второй пациент ворвался в реанимацию в 4 утра, минуя компьютерную томографию, его удалось стабилизировать. Терапевты побоялись, их можно понять.

Также врач отметил, что смены реаниматологов продолжаются по 6 часов. Все это время они носят средства индивидуальной защиты. Из-за этого возникают сопутствующие неудобства.

- Нет возможности попить, поесть, справить нужду. Но работать меньше в «грязной» зоне нет смысла, так как процесс снятия комплекта СИЗ – самый опасный момент, именно тогда есть шанс заразиться. Чем чаще снимаешь, тем чаще риск.

Несмотря на ответственный и опасный труд, Евгений скромничает, и не просит делать из себя и своих коллег героев.

- Я совсем не призываю считать нас героями. Я не хочу быть героем, я хочу работать спокойно и планово. Но для такой работы надо справляться с тем, что есть. Всем здоровья, берегите себя! – написал врач в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимца убило упавшим кирпичом прямо в центре города
Радий Хабиров изменил правила самоизоляции в Башкирии: что изменится, кого это коснется
Спасатели Башкирии достали из водоемов тела троих мужчин
«Не призываю считать нас героями»: реаниматолог из Уфы рассказал о работе с больными коронавирусом
Синоптики: в воскресенье в Башкирии ослабнет влияние циклона
«К сожалению, это наши коллеги»: глава минздрава Башкирии о сбежавших из закрытой больницы врачах
В Башкирии перекрыли дорогу из-за паводка
Министр здравоохранения Башкирии объяснил резкий рост заболевших коронавирусом
За сутки в Башкирии погибли еще два пациента с коронавирусом
Над жительницей Башкирии надругались в квартире приятеля во время самоизоляции
В Башкирии за сутки выявили 39 новых случая заражения коронавирусом
В мэрии Уфы объяснили, как нужно ходить за покупками в период самоизоляции
«Просим, чтобы его приняли»: близкие умирающего парня из Башкирии умоляют спасти его в других регионах
В Башкирии мать и сын погибли прямо в собственном доме
В Уфе за неделю индекс самоизоляции упал до рекордного значения
Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч за фейковые новости о коронавирусе
Жительница Башкирии в самоизоляции проломила голову любовника скалкой
В Башкирии пропала без вести 15-летняя школьница
172 аппарата ИВЛ и 18 реанимационных: Радий Хабиров рассказал, каким будет новый инфекционный госпиталь
Уборщица из Уфы лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на звонок незнакомца