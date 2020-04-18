«Не призываю считать нас героями»: реаниматолог из Уфы рассказал о работе с больными коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T16:38:02+03:00

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Врач-реаниматолог из Уфы Евгений Сырчин показал, как работает госпиталь, который ведет прием больных коронавирусом.

Врач честно признался, что он и его коллеги боялись массового поступления больных. На второй день работы госпиталя в его реанимации проходили лечение два пациента, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

- Пациенты средних лет, но с тяжелой патологией. Первый поступил днем, и до самого утра мы могли справляться с дыхательной недостаточностью, но утром решили перевести его на искусственную вентиляцию легких. Решение принималось тяжело. Второй пациент ворвался в реанимацию в 4 утра, минуя компьютерную томографию, его удалось стабилизировать. Терапевты побоялись, их можно понять.

Также врач отметил, что смены реаниматологов продолжаются по 6 часов. Все это время они носят средства индивидуальной защиты. Из-за этого возникают сопутствующие неудобства.

- Нет возможности попить, поесть, справить нужду. Но работать меньше в «грязной» зоне нет смысла, так как процесс снятия комплекта СИЗ – самый опасный момент, именно тогда есть шанс заразиться. Чем чаще снимаешь, тем чаще риск.

Несмотря на ответственный и опасный труд, Евгений скромничает, и не просит делать из себя и своих коллег героев.

- Я совсем не призываю считать нас героями. Я не хочу быть героем, я хочу работать спокойно и планово. Но для такой работы надо справляться с тем, что есть. Всем здоровья, берегите себя! – написал врач в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU