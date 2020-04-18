2020-04-18T09:09:36+03:00
Общество

«Просим, чтобы его приняли»: близкие умирающего парня из Башкирии умоляют спасти его в других регионах

Родственники Ранэля Шамусутдинова записали видеообращение
Рустем АХУНОВ
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Мама и сестра больного 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь им с лечением парня в других регионах.

Женщины записали видеообращение, в котором благодарят власти Башкирии, Стерлитамака и врачей больницы, в которой сейчас находится Ранэль в Салавате. Однако вместе с этим сообщается, что смертельно больной парень не сможет получить лечение в Башкирии. Поэтому близкие Ранэля просят дать им добро на лечение в других регионах. Ситуация осложняется тем, что по всей России распространяется угроза коронавируса, соответственно, многие больницы закрыты на прием пациентов.

- Очень многие люди готовы помочь. Есть неравнодушные люди из других городов, регионов, стран. Нам даже готовы предоставить вертолет для перевозки в другие города. Просим, пожалуйста, чтобы его приняли и провели операцию, - добавила волонтер из Башкирии Регина Биргулиева.

Напомним, что у 19-летнего парня после жалоб на головную боль диагностировали опухоль в мозге. С самого начала у семьи Ранэля возникла проблема с тем, чтобы отправить его в больницы Башкирии из-за ситуации с коронавирусом. После публикации в СМИ молодого человека госпитализировали в больницу Салавата.

Родные Ранэля Шамсутдинова просят спасти его за пределами Башкирии // 18.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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