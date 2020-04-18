2020-04-18T07:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе за неделю индекс самоизоляции упал до рекордного значения

Жители города все чаще стали выходить на улицу
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы за одну неделю обрушили рейтинг самоизоляции.

Напомним, что компания «Яндекс» в режиме реального времени составляет свой рейтинг самоизоляции, который основывается на массиве полученных поисковиком данных. За минувшую рабочую неделю составил 2,6 балла из 5 возможных. Неделю ранее рейтинг составлял 2,8 балла. Похожая ситуация наблюдается и в остальных городах-миллионниках страны. Неожиданно, но дисциплинированнее всех оказались москвичи – город получил 3,4 балла от «Яндекса».

Напомним, что режим самоизоляции в Башкирии действует с 31 марта. Гражданам запрещается выходить из дома на праздные прогулки. Радий Хабиров во время оперативного совещания дал понять, что ограничения продлятся как минимум до мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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