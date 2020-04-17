Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч за фейковые новости о коронавирусе

17 Апр 2020 2020-04-17T20:03:46+03:00

Женщина писала в соцсетях о новых заболевших в местной больнице, которые несут опасность для сельчан

Изменить размер текста: A A

Строгий выговор и штраф в размере 15 тысяч рублей получила 26-летняя жительница Кармаскалинского района за распространение фейковых новостей о коронавирусе в социальных сетях. В местной «подслушке» молодая женщина опубликовала новость, что в районную больницу привезли заболевших коронавирусом, поэтому все сельчане рискуют подхватить опасную инфекцию, и лучше им вообще не выходить из дома. При этом женщина знала, что никаких заболевших нет, но хотела посеять панику среди местного населения.

- Женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения и должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Впрочем, она сожалеет о своем необдуманном поступке и приносит свои извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU