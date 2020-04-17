2020-04-17T20:03:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч за фейковые новости о коронавирусе

Женщина писала в соцсетях о новых заболевших в местной больнице, которые несут опасность для сельчан
Яна БАЗЕКИНА
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Фейковые новости молодая женщина размещала в соцсетяхФейковые новости молодая женщина размещала в соцсетяхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Строгий выговор и штраф в размере 15 тысяч рублей получила 26-летняя жительница Кармаскалинского района за распространение фейковых новостей о коронавирусе в социальных сетях. В местной «подслушке» молодая женщина опубликовала новость, что в районную больницу привезли заболевших коронавирусом, поэтому все сельчане рискуют подхватить опасную инфекцию, и лучше им вообще не выходить из дома. При этом женщина знала, что никаких заболевших нет, но хотела посеять панику среди местного населения.

- Женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения и должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Впрочем, она сожалеет о своем необдуманном поступке и приносит свои извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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