В Башкирии пропала без вести 15-летняя школьница
В Башкирии полиция разыскивает 15-летнюю школьницу из Благовещенского района. Аниля Гайфуллина ушла из дома еще 11 апреля, и с тех пор никто не знает, где девочка может находиться. Родители написали заявление в полицию, и сейчас школьница объявлена в розыск.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, овальное лицо, карие глаза, прямой маленький нос, тонкие губы.
Особые приметы: на левом предплечье шрамы от порезов, возле левого локтя операционный шрам.
Если вам что-то известно о местонахождении школьницы, просьба сообщить в полицию по номерам 8-987-493-10-09, 8-917-778-32-32 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU