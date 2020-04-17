В Башкирии пропала без вести 15-летняя школьница

17 Апр 2020 2020-04-17T19:13:11+03:00

Девочка ушла из дома 11 апреля, теперь ее ищет полиция

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В Башкирии полиция разыскивает 15-летнюю школьницу из Благовещенского района. Аниля Гайфуллина ушла из дома еще 11 апреля, и с тех пор никто не знает, где девочка может находиться. Родители написали заявление в полицию, и сейчас школьница объявлена в розыск.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, овальное лицо, карие глаза, прямой маленький нос, тонкие губы.

Особые приметы: на левом предплечье шрамы от порезов, возле левого локтя операционный шрам.

Если вам что-то известно о местонахождении школьницы, просьба сообщить в полицию по номерам 8-987-493-10-09, 8-917-778-32-32 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU