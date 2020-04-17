172 аппарата ИВЛ и 18 реанимационных: Радий Хабиров рассказал, каким будет новый инфекционный госпиталь

17 Апр 2020 2020-04-17T18:40:42+03:00

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Радий Хабиров рассказал о мерах, проводимых в республике в рамках борьбы с коронавирусом. В видеоселекторном совещании с Президентом России Владимиром Путиным глава региона доложил, что к 28 апреля в Башкирии планируется развернуть 2690 коек, которые будут обеспечены кислородом и ИВЛ. Также до 10 мая в больницах республики планируется установить еще 550 аппаратов ИВЛ. Главным же шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией Радий Хабиров называет строительство нового инфекционного госпиталя на 100 палат. Также в новой больнице будет 82 отдельных бокса и 18 реанимационных, оснащенных 172 аппаратами ИВЛ и кислородом, а также отделения дезинфекции, диагностики, лаборатория и аптека. Сдача нового проекта в эксплуатацию планируется 25 мая.

На вопрос, нуждается ли Башкирия в дополнительной помощи от федерального бюджета, Радий Хабиров попросил о федеральных доплатах для медиков, работающих в социальных учреждениях, закрытых на карантин из-за коронавируса.

- Мы в республике за счет своего бюджета, конечно, установим свои доплаты для работников социальных учреждений. Их труд такой же ответственный и опасный, как у наших медиков. И просили бы вас рассмотреть возможность установления этим работникам федеральных доплат, — приводит ИА «Башинформ» слова главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU