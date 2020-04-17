2020-04-17T17:15:30+03:00
Общество

Уфимец, заскучав в самоизоляции, сыграл на саксофоне на своем балконе

Импровизированный концерт пришелся по вкусу соседям и прохожим
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Свидетелями необычного зрелища стали жители одного из домов в центре Уфы: прямо на балконе, облаченный в белую рубашку и элегантный пиджак, но без штанов, мужчина играл на саксофоне. Чарующие звуки привлекли и соседей, которые выходили на балконы послушать импровизированное выступление, и случайных прохожих – в конце они наградили музыканта бурными аплодисментами.

Саксофонистом без штанов оказался уфимский музыкант Ришат Рахимов, который объяснил свой творческий порыв в соцсетях.

- Друзья! Лично я, человек, который зависим от выступлений, уже не выдержал! Тем более, когда узнал, что самоизоляцию продлили (как говорится шоу маст гоу он) под впечатлением от этой новости, для жителей моего двора дал импровизированный концерт и был счастлив, потому что все хлопали, показывали палец вверх и радостно улюлюкали. Думаю, нужно хотя бы пару раз в неделю выходить и устраивать такое шоу. И мне кайф, и людям нескучно, - заявил Ришат Рахимов, и многочисленные подписчики музыканта с радостью с ним согласились.

Уфимец без штанов сыграл на саксофоне для соседей на балконе // 17.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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