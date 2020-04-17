2020-04-17T16:26:15+03:00
Общество

Жительница Башкирии испугалась, что она и ее близкие стали жертвами онлайн мошенников

В Сбербанке объяснили клиентам, что поводов для беспокойства нет
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Представители банка объяснили, что за номера отражаются в онлайн-кабинетеПредставители банка объяснили, что за номера отражаются в онлайн-кабинетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Башкирии опубликовала в своем инстаграме видео, в котором заявила, что она и ее близкие, возможно, стали жертвами виртуальных мошенников. Дело в том, что девушка обнаружила в онлайн-кабинете «Сбербанка» неизвестные ей номера, привязанные к карте, и решила, что с них так же могут производиться операции на банковском счете – например, переводиться накопления на другую карту. Сбербанк поспешил успокоить своих клиентов – все неактуальные номера они могут удалить самостоятельно, а потерять деньги через них невозможно.

- Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле «Дополнительный номер» приложения Сбербанк Онлайн. В нём указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны. Отметим, что на дополнительный номер не могут приходить СМС от банка и пароли. Дополнительный номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен. Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн удалить его из профиля, - заявили представители банковской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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