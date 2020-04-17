2020-04-17T15:52:18+03:00
Происшествия

Житель Башкирии развращал четверых своих детей прямо на глазах жены

Мужчина был мертвецки пьян
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пьяный 37-летний житель Башкирии в самоизоляции развращал четверых своих детей на глазах жены.

Известно, что жуткий инцидент произошел днем 16 апреля. В этот день вся семья из пятерых человек находилась в частном доме в деревне неподалеку от Дюртюлей. В один момент глава семейства, явно перебравший с алкоголем, начал развращать своих детей прямо на глазах супруги. Источник «КП-Уфа» сообщает, что шокированная этой ситуации многодетная мама тут же обратилась в полицию.

Протрезвев, мужчина во всем признался. Вполне вероятно, что подобные действия извращенцу грозит серьезный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уборщица из Уфы лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на звонок незнакомца
Уфимец, заскучав в самоизоляции, сыграл на саксофоне на своем балконе
Создана онлайн-карта работающего малого бизнеса
Жительница Башкирии испугалась, что она и ее близкие стали жертвами онлайн мошенников
Житель Башкирии развращал четверых своих детей прямо на глазах жены
Уже к 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Башкирии может удвоиться
Сбербанк в Башкирии переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы
Уехала на чужой машине после ссоры с матерью: в Башкирии пропала 15-летняя девочка
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 17 апреля
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Стали известны личности пациентов, скончавшихся за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Прокачай тело и мозг - более 1000 часов нового познавательного контента
В Уфе пенсионеры на самоизоляции вместе с продуктовой посылкой получат свежий выпуск «Комсомолки»
«Будут и в дальнейшем наказываться»: оперштаб Башкирии о видео с плачущими детьми, которых поймали на улице во время самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 17 апреля: подтвердились 22 новых случая
Еще двое жителей Башкирии умерли от коронавируса
Жителей Башкирии просят подписать петицию с требованием уволить главного врача РКБ, допустившую вспышку коронавируса в больнице
В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями
Купить на этапе котлована и перепродать с наценкой: почему этот способ больше не работает?
Пациентам и сотрудникам РКБ, закрытой на карантин, разрешили получать передачи