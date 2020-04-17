Житель Башкирии развращал четверых своих детей прямо на глазах жены

17 Апр 2020 2020-04-17T15:52:18+03:00

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Пьяный 37-летний житель Башкирии в самоизоляции развращал четверых своих детей на глазах жены.

Известно, что жуткий инцидент произошел днем 16 апреля. В этот день вся семья из пятерых человек находилась в частном доме в деревне неподалеку от Дюртюлей. В один момент глава семейства, явно перебравший с алкоголем, начал развращать своих детей прямо на глазах супруги. Источник «КП-Уфа» сообщает, что шокированная этой ситуации многодетная мама тут же обратилась в полицию.

Протрезвев, мужчина во всем признался. Вполне вероятно, что подобные действия извращенцу грозит серьезный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU