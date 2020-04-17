Жительница Башкирии в самоизоляции проломила голову любовника скалкой

17 Апр 2020 2020-04-17T19:52:36+03:00

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Жительница Башкирии во время самоизоляции разбила голову приятелю скалкой.

Кровавое преступление произошло в Стерлитамаке 16 апреля. 42-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей любовницы. Примерно в 10 часов вечера любвеобильный мужчина начал домогаться подруги, но там ему отказала. Несмотря на это, мужчина продолжил приставать. Дошло до того, что гражданка схватила скалку и начала бить ей любовника прямо по голове.

На место приехали медики, которые увезли пострадавшего в больницу. Список полученных мужчиной травм пугает – открытый перелом черепа, сотрясение мозга и многочисленные синяки. Наносившая удары скалкой женщина сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU