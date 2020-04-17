Жительница Башкирии в самоизоляции проломила голову любовника скалкой
Жительница Башкирии во время самоизоляции разбила голову приятелю скалкой.
Кровавое преступление произошло в Стерлитамаке 16 апреля. 42-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей любовницы. Примерно в 10 часов вечера любвеобильный мужчина начал домогаться подруги, но там ему отказала. Несмотря на это, мужчина продолжил приставать. Дошло до того, что гражданка схватила скалку и начала бить ей любовника прямо по голове.
На место приехали медики, которые увезли пострадавшего в больницу. Список полученных мужчиной травм пугает – открытый перелом черепа, сотрясение мозга и многочисленные синяки. Наносившая удары скалкой женщина сейчас находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU