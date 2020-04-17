2020-04-17T15:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже к 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Башкирии может удвоиться

Такой прогноз дали уфимские ученые из БГМУ и УГАТУ
Яна БАЗЕКИНА
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Ранее власти Башкирии заявляли, что республика готова к увеличению числа заболевших коронавирусомРанее власти Башкирии заявляли, что республика готова к увеличению числа заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже к следующему вторнику, 21 апреля, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии может удвоиться. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на исследования ученых БГМУ и УГАТУ. То есть общее количество инфицированных пациентов может достигнуть 389 человек – такой прогноз составляется на основе данных регионального Роспотрбнадзора, и его точность составляет 98%.

Ученые полагают, что в настоящий момент Башкирия находится в середине эпидемии.

- Темп нарастания заболеваемости стабильный, и плато пока не видно. При этом линейный характер построенной кривой говорит о том, что меры карантина действуют, - передает издание выводы ученых.

Математическая модель прогнозирования распространения коронавируса необходима при планировании срока карантина, количества инфекционных коек в больницах, а также при расчете мер поддержки для экономики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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