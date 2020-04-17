Уже к 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Башкирии может удвоиться
Уже к следующему вторнику, 21 апреля, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии может удвоиться. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на исследования ученых БГМУ и УГАТУ. То есть общее количество инфицированных пациентов может достигнуть 389 человек – такой прогноз составляется на основе данных регионального Роспотрбнадзора, и его точность составляет 98%.
Ученые полагают, что в настоящий момент Башкирия находится в середине эпидемии.
- Темп нарастания заболеваемости стабильный, и плато пока не видно. При этом линейный характер построенной кривой говорит о том, что меры карантина действуют, - передает издание выводы ученых.
Математическая модель прогнозирования распространения коронавируса необходима при планировании срока карантина, количества инфекционных коек в больницах, а также при расчете мер поддержки для экономики региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»