2020-04-17T15:24:31+03:00
Общество

Сбербанк в Башкирии переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы

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Сбербанк в Башкирии переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей региона в финансовых услугах. Режим работы каждого конкретного филиала указан на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы»

«На данный момент по всей Башкирии работает 350 наших офисов, более 60 из них расположены в Уфе, остальные - в других населенных пунктах республики. Они обслуживают клиентов по своему обычному режиму работы. Еще свыше 20 подразделений – это передвижные пункты кассовых операций или просто передвижные офисы. На сегодняшний день мы не наблюдаем повышенного клиентопотока ни в Уфе, ни в других городах», - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отмечу, во всех офисах строго соблюдаются меры предосторожности для защиты наших клиентов и сотрудников от коронавирусной инфекции: регулярно производится дезинфекция помещений, сотрудники работают в перчатках и масках, нанесены линии разметки для соблюдения положенной дистанции и другие».

Обслуживание юридических лиц также осуществляется по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжают работу в обычном режиме.

График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов) или 8 (800) 555-55-50.

При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.

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