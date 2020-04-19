Житель Башкирии довел племянника до смерти, надругавшись над ним в заброшенном доме

19 Апр 2020 2020-04-19T10:33:39+03:00

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38-летний житель Башкирии признался в том, что изнасиловал собственного племянника в заброшенном доме, позже ребенок покончил с собой.

Известно, что жуткая история приключилась более 5 лет назад в одном из сел в Хайбуллинском районе республики. Один из местных жителей обманом заманил своего несовершеннолетнего родственника в заброшенный дом, где надругался над ребенком. Мальчик не смог пережить такое горе и наложил на себя руки.

Собственный источник «КП-Уфа», близкий к расследованию, сообщил, что стражи порядка подозревают в совершении преступления дядю погибшего – 38-летнего безработного мужчину. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU