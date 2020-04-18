Над жительницей Башкирии надругались в квартире приятеля во время самоизоляции
40-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой изнасилования в квартире своего приятеля.
Известно, что 13 апреля, несмотря на режим полной самоизоляции, в одной из квартир в Стерлитамаке собралась компания из двух мужчин и одной дамы. Остается неизвестным, как приятели проводили время, но примерно в 3 часа ночи гостья позвонила в полицию и заявила, что ее изнасиловал один из мужчин. По данным источника «КП-Уфа», издевательства продолжались 30 минут.
На место оперативно прибыли стражи порядка и задержали предполагаемого извращенца. Им оказался 31-летний местный безработный, ранее судимый за кражу. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU