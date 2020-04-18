Над жительницей Башкирии надругались в квартире приятеля во время самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T12:00:54+03:00

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40-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой изнасилования в квартире своего приятеля.

Известно, что 13 апреля, несмотря на режим полной самоизоляции, в одной из квартир в Стерлитамаке собралась компания из двух мужчин и одной дамы. Остается неизвестным, как приятели проводили время, но примерно в 3 часа ночи гостья позвонила в полицию и заявила, что ее изнасиловал один из мужчин. По данным источника «КП-Уфа», издевательства продолжались 30 минут.

На место оперативно прибыли стражи порядка и задержали предполагаемого извращенца. Им оказался 31-летний местный безработный, ранее судимый за кражу. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU