2020-04-18T08:42:23+03:00
Происшествия

В Башкирии мать и сын погибли прямо в собственном доме

Несчастные могли отравиться бытовым газом
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии обнаружили бездыханные тела 83-летней женщины и ее 58-летнего сына.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, знакомого с ситуацией, жуткую находку совершили в одном из частных домов в Бирске. Тела членов семьи обнаружили без каких-либо телесных повреждений. По всей вероятности, несчастные могли чем-то отравиться. Пока у сыщиков есть только одна версия – бытовой газ.

Сейчас стражи порядка устанавливают, из-за чего на самом деле могли погибнуть мать и сын.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Уфе осенью 2019 года. Тогда угарным газом также отравилась целая семья – родители и двое детей. К счастью, всех их удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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