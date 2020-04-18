В Башкирии мать и сын погибли прямо в собственном доме
В Башкирии обнаружили бездыханные тела 83-летней женщины и ее 58-летнего сына.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, знакомого с ситуацией, жуткую находку совершили в одном из частных домов в Бирске. Тела членов семьи обнаружили без каких-либо телесных повреждений. По всей вероятности, несчастные могли чем-то отравиться. Пока у сыщиков есть только одна версия – бытовой газ.
Сейчас стражи порядка устанавливают, из-за чего на самом деле могли погибнуть мать и сын.
Напомним, что похожая ситуация произошла в Уфе осенью 2019 года. Тогда угарным газом также отравилась целая семья – родители и двое детей. К счастью, всех их удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU