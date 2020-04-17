Уехала на чужой машине после ссоры с матерью: в Башкирии пропала 15-летняя девочка
В Башкирии родственники и полиция разыскивают 15-летнюю жительницу деревни Таваканово Кугарчинского района. Вечером 13 апреля Аниса Янтилина сильно поругалась с матерью, после чего выбежала из дома на улицу, села в чужую машину и уехала в неизвестном направлении. Вот уже четвертые сутки от девочки нет никаких известий, и перепуганная мать написала заявление в полицию.
Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, русые волосы, тонкие губы, прямой широкий нос, высокий лоб.
Особые приметы: под правым глазом есть темное родимое пятно.
Была одета: короткая черная кожаная куртка, темно-синие джинсы, красные кроссовки с белой подошвой.
Если вам что-то известно о местонахождении 15-летней школьницы, просьба немедленно сообщить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU