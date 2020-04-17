2020-04-17T13:23:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны личности пациентов, скончавшихся за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса

Оба мужчины страдали серьезными сопутствующими заболеваниями
Яна БАЗЕКИНА
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Оба скончавшихся пациента имели серьезные заболеванияОба скончавшихся пациента имели серьезные заболеванияФото: Андрей АБРАМОВ
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За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента, общее число жертв опасного вируса выросло до 8 человек. Как сообщили на очередном брифинге в региональном Минздраве, оба скончавшихся пациента – мужчины, страдавшие тяжелыми сопутствующими заболеваниями. У одного была тяжелая форма инсулинозависимого сахарного диабета, на фоне которого развилось воспаление легких, осложненное коронавирусом.

- Второй умерший пациент страдал острым лейкозом, у него развилась двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, осложненная COVID-19, - уточнил глава минздрава Максим Забелин.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом, общее число зараженных на 17 апреля 2020 года достигло 213 человек. Из них 156 госпитализированы и получают необходимое лечение, а 14 человек выздоровели и выписались домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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