В Уфе пенсионеры на самоизоляции вместе с продуктовой посылкой получат свежий выпуск «Комсомолки»
Свежие газеты пожилые люди получат от волонтеров
"Комсомолка" не забывает про своих читателей и во время режима самоизоляции
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В режиме строгой самоизоляции так не хватает свежих новостей и особенно – любимой газеты. Пожилым людям, находящимся в группе риска, вообще не рекомендуется выходить на улицу, поэтому «Комсомольская правда» позаботилась о своих читателях - отвезла и передала волонтерам свежие выпуски газеты, чтобы те передали их пожилым людям вместе с продуктовыми наборами.
Дорогие наши читатели! Мы просим вас оставаться дома ради вашей же безопасности, а мы обязуемся обеспечивать вас самыми свежими, актуальными и достоверными новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU