В Уфе пенсионеры на самоизоляции вместе с продуктовой посылкой получат свежий выпуск «Комсомолки»

17 Апр 2020 2020-04-17T13:15:00+03:00

"Комсомолка" не забывает про своих читателей и во время режима самоизоляции

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В режиме строгой самоизоляции так не хватает свежих новостей и особенно – любимой газеты. Пожилым людям, находящимся в группе риска, вообще не рекомендуется выходить на улицу, поэтому «Комсомольская правда» позаботилась о своих читателях - отвезла и передала волонтерам свежие выпуски газеты, чтобы те передали их пожилым людям вместе с продуктовыми наборами.

Дорогие наши читатели! Мы просим вас оставаться дома ради вашей же безопасности, а мы обязуемся обеспечивать вас самыми свежими, актуальными и достоверными новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU