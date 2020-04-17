«Будут и в дальнейшем наказываться»: оперштаб Башкирии о видео с плачущими детьми, которых поймали на улице во время самоизоляции
Участник оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию с задержанием детей, пойманных на улице во время самоизоляции.
Напомним, что вечером 16 апреля в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских в масках уводят громко плачущих ребят 8 и 13 лет, оказавшихся на улице во время полной самоизоляции. Позже в МВД республики объяснили, что школьники хотели поехать к родственникам на такси, но не смогли назвать точный адрес, и поэтому извозчик высадил их прямо посреди улицы.
На следующий день ситуацию прокомментировали в оперштабе Башкирии по коронавирусу.
- Дети, нарушающие режим, будут в дальнейшим наказываться также, как и взрослые. Кроме того, будут наказываться и их родители. Полиция действовала согласно инструкции. Детей отпускать гулять нельзя, точка, - сообщил журналистам участник штаба Ростислав Мурзагулов.
Дети из Башкирии плачут, когда их уводят полицейские во время самоизоляции // 16.04.
ИСТОЧНИК KP.RU