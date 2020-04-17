Статистика коронавируса в Башкирии на 17 апреля: подтвердились 22 новых случая
За прошедшие сутки в Башкирии подтвердились 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 17 апреля общее число зараженных COVID-19 в республике достигло 213 человек. Обновленная информация была опубликована на федеральном портале «стопкоронавирус.рф».
Также стало известно, что еще двое пациентов скончались от осложнений, общее число жертв коронавируса выросло до 8 человек. Возраст и район проживания умерших пока не уточнялся. Также пять пациентов выздоровели и были выписаны домой.
Всего в России выявлено 32 008 случаев заболевания (+4070 за сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU
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