2020-04-17T13:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Башкирии на 17 апреля: подтвердились 22 новых случая

Общее число зараженных коронавирусом в Башкирии составило 213 человек
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Башкирии подтвердились 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 17 апреля общее число зараженных COVID-19 в республике достигло 213 человек. Обновленная информация была опубликована на федеральном портале «стопкоронавирус.рф».

Также стало известно, что еще двое пациентов скончались от осложнений, общее число жертв коронавируса выросло до 8 человек. Возраст и район проживания умерших пока не уточнялся. Также пять пациентов выздоровели и были выписаны домой.

Всего в России выявлено 32 008 случаев заболевания (+4070 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уехала на чужой машине после ссоры с матерью: в Башкирии пропала 15-летняя девочка
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 17 апреля
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Стали известны личности пациентов, скончавшихся за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Прокачай тело и мозг - более 1000 часов нового познавательного контента
В Уфе пенсионеры на самоизоляции вместе с продуктовой посылкой получат свежий выпуск «Комсомолки»
«Будут и в дальнейшем наказываться»: оперштаб Башкирии о видео с плачущими детьми, которых поймали на улице во время самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 17 апреля: подтвердились 22 новых случая
Еще двое жителей Башкирии умерли от коронавируса
Жителей Башкирии просят подписать петицию с требованием уволить главного врача РКБ, допустившую вспышку коронавируса в больнице
В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями
Купить на этапе котлована и перепродать с наценкой: почему этот способ больше не работает?
Пациентам и сотрудникам РКБ, закрытой на карантин, разрешили получать передачи