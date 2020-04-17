Еще двое жителей Башкирии умерли от коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T13:09:23+03:00

Ситуация с распространением коронавируса в Башкирии становится все более напряженной.

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Еще двое в Башкирии скончались от коронавирусной инфекции по состоянию на 17 апреля 2020 года. Теперь количество погибших достигло восьми человек. Данные опубликовал федеральный сервис «Стопкоронавирус».

Личности, возраст, город или район погибших пока не уточняется. Подробности будут озвучены на ежедневном брифинге минздрава в 15:00.

Также увеличилось число инфицированных на 22. Количество заболевших достигло 213 человек, еще пятеро выписаны с выздоровлением.

Ситуация с распространением коронавируса в Башкирии становится все более напряженной. Ранее Радий Хабиров ужесточил режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU