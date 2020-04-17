2020-04-17T11:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Башкирии просят подписать петицию с требованием уволить главного врача РКБ, допустившую вспышку коронавируса в больнице

Петицию уже подписали около 2500 человек
Инга НОВИЦКАЯ
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По последним официальным данным коронавирус подтвержден у 28 врачей и 22 пациентовПо последним официальным данным коронавирус подтвержден у 28 врачей и 22 пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии продолжает разгораться скандал вокруг РКБ им. Куватова, закрытой на строгий двухнедельный карантин. Около 600 медиков и столько же пациентов находятся в закрытом пространстве, и никто достоверно не знает, сколько среди них зараженных коронавирусом, поскольку официальные данные расходятся с теми цифрами, которые озвучивают сами медики этой больницы.

Сейчас в сети набирает обороты петиция с требованием уволить главного врача РКБ Эльзу Сыртланову, поскольку она допустила вспышку коронавируса в клинике. На момент написания новости петицию подписали уже 2500 человек.

- Администрация больницы в течении 2 недель не давали врачам обследовать пациентов с вирусными пневмониями на новую инфекцию, всячески скрывая эту проблему! В результате чего довели ситуацию до катастрофы, - гласит текст петиции. – Требуем привлечь к ответственности главврача РКБ им. Куватова Сыртланову и ее заместителя Елхову за сокрытие вспышки инфекции, а также назначить адекватное внешнее управление клиникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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