В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями

17 Апр 2020 2020-04-17T10:44:57+03:00

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Ситуация со вспышкой коронавируса в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова получила огласку на федеральном уровне. Как выяснилось, в одной из крупнейших клиник республики, нет врачей-эпидемиологов, имеющих сертификаты по работе с особо опасными инфекциями. Об этом накануне, 17 апреля, сообщила главный врач больницы Эльза Сыртланова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Поэтому срочно переучиваться придется тем медикам – эпидемиологам, которые сейчас есть в клинике.

- Абсолютно четко и точно сейчас придется переучиваться. Мы слишком долго жили без эпидемии и пандемии, и к инфекционным болезням относились как ко второстепенным вещам, - объяснил заместитель директора Центрального Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Напомним, сейчас в закрытой на карантин РКБ находятся 610 врачей и примерно столько же пациентов. У 170 из них пришел предварительный положительный тест на коронавирус, официально диагноз подтвержден у 28 врачей и 22 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU