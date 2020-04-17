В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями
Ситуация со вспышкой коронавируса в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова получила огласку на федеральном уровне. Как выяснилось, в одной из крупнейших клиник республики, нет врачей-эпидемиологов, имеющих сертификаты по работе с особо опасными инфекциями. Об этом накануне, 17 апреля, сообщила главный врач больницы Эльза Сыртланова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Поэтому срочно переучиваться придется тем медикам – эпидемиологам, которые сейчас есть в клинике.
- Абсолютно четко и точно сейчас придется переучиваться. Мы слишком долго жили без эпидемии и пандемии, и к инфекционным болезням относились как ко второстепенным вещам, - объяснил заместитель директора Центрального Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Напомним, сейчас в закрытой на карантин РКБ находятся 610 врачей и примерно столько же пациентов. У 170 из них пришел предварительный положительный тест на коронавирус, официально диагноз подтвержден у 28 врачей и 22 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»