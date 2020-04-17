Пациентам и сотрудникам РКБ, закрытой на карантин, разрешили получать передачи

17 Апр 2020 2020-04-17T10:12:51+03:00

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Еще недавно пациенты республиканской клинической больницы им. Куватова, закрытые в больнице на строгий двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса, жаловались, что не могут получить от родственников продукты и необходимые вещи. Накануне в республиканском минздраве сообщили, что заработал пункт приема передач для сотрудников и пациентов РКБ. Он находится по адресу: ул. Кустарная, 17 – в бывшем здании Общества слепых. Для передачи запрещены скоропортящиеся продукты, а также запрещенные для использования в больнице предметы.

- Затем пакет будет продезинфицирован и передан адресату. Администрация больницы просит подписывать пакеты с указанием фамилии и отделения, - уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU