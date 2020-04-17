2020-04-17T09:40:06+03:00
Общество

В Уфе разыскивают пропавшего 16-летнего подростка с редким именем

Максимилиан Никитин ушел из общежития университета еще 2 апреля
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
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В Уфе разыскивают 16-летнего Максимилиана Никитина, студента уфимского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта». Последний раз подростка видели днем 2 апреля, когда он выходил из своего общежития, после чего он пропал и уже 2 недели на связь ни с кем не выходил. Обеспокоенная администрация общежития и родственники Максимилиана Никитина сообщили в полицию, теперь подросток объявлен в розыск.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные прямые.

Если вам что-то известно о местонахождении Максимилиана Никитина просьба сообщить в полицию по номеру 02 или 8-917-808-41-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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