В жуткой аварии с грузовиком на трассе Башкирии погибла женщина

17 Апр 2020 2020-04-17T09:07:58+03:00

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Вчера днем, 16 апреля, в Тумазинском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 45-летней женщины. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, на 48 километре автодороги Белебей - Туймазы - Бакалы лоб в лоб на полном ходу столкнулись фура Mercedes-Benz и автомобиль «Лада Приора». От мощного удара легковушку смяло буквально в лепешку, и от полученных травм 45-летняя женщина, которая находилась за рулем, скончалась на месте. Еще двух пассажирок 57 и 53 лет с ушибами и переломами доставили в больницу. 40-летний водитель грузовика отделался испугом.

По факту смертельного ДТП начато разбирательство, дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU