В Уфе из-за полной самоизоляции День национального костюма отметят в новом формате

17 Апр 2020 2020-04-17T08:26:16+03:00

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Сегодня, 17 апреля, Республика отмечает День национального костюма – новое для региона событие, которое знакомит жителей с историей и культурой населяющих ее народов. Артисты Башкирской филармонии, находясь в режиме самоизоляции, продолжают репетировать в домашних условиях и готовят сюрпризы для зрителей, которые сейчас перешли в разряд подписчиков. Главная концертная организация республики в социальных сетях регулярно устраивает видеовстречи, выставляет клипы и ролики, а сегодня стартует костюмированный флешмоб.

- Мы приглашаем всех надеть свои национальные костюмы или частичную атрибутику – кашмау (женский головной убор) или нагрудники, и вдохновиться песней, которую специально для этого праздника написал и народный артист Башкортостана Артур Туктагулов, – рассказали в филармонии.- Предлагаем станцевать вместе с нами, отснять свой танец под нашу песню, выложить до 25 апреля на своих страничках социальных сетей, отметив Башкирскую филармонию с хэштегом – #танцуемсбашгосфилармонией. Самые интересные видеоролики будут выставлены в наших официальных группах 29 апреля и приурочены к Международному дню танца. А автора ролика, который наберет самое большое количество лайков и комментариев, ждет приз от Башкирской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU