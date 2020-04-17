В Уфе приземлился самолет из Тайланда с жителями России на борту

17 Апр 2020 2020-04-17T08:24:06+03:00

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Сегодня утром, 17 апреля, в Уфе приземлился самолет «Уральских авиалиний», на борту которого находились 68 россиян – жители Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей, все они вернулись из Тайланда. Как сообщает ТАСС, накануне вывозной рейс, следовавший по маршруту Бангкок – Казань – Уфа, вывез из Тайланда около 180 россиян, 111 из которых высадились в Казани, остальные прибыли в Уфу.

Как и обещал накануне на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов, всех прибывших обследовали медики и немедленно разместили их в двух обсерваторах под Уфой, обеспечив всем необходимым. Только после того, как медики убедятся, что никто не заражен коронавирусом, вернувшиеся туристы отправятся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU