2020-04-17T07:52:11+03:00
Общество

В Башкирии засняли на видео полицейских, которые тащат плачущих детей, нарушивших самоизоляцию

На кадрах видно, как ребята упираются, но их силком усаживают в машину [видео]
Антон СМИРНИЦКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: скрин видео, сделанного очевидцем. СоцсетиФото: скрин видео, сделанного очевидцем. Соцсети
Изменить размер текста:

Очевидцами неприятной картины стали вчера вечером, 17 апреля, жители одного из домов в Нефтекамске. Там полицейские остановили вечером на улице гуляющих детей – девочку лет 14-ти на вид и ее младшего братишку, ведь сейчас в Башкирии действует комендантский час. Местный житель заснял из окна на свой мобильный телефон, как стражи порядка ведут под руки упирающихся и плачущих навзрыд ребят и усаживают их в полицейскую машину, а после выложил видео в социальные сети.

Многие комментаторы возмутились действиями полицейских, уверяя, что прикасаться к детям без разрешения их родителей вообще незаконно и можно было бы обойтись строгим выговором, а не волочить их в отделение. Другие справедливо напомнили, что правила для всех едины: в республике действует режим строгой самоизоляции. Власти республики не раз предупреждали, что дети могут находиться на улице только с 13.00 до 18.00, чтобы сходить в магазин или погулять с собакой. В остальных их родителей ожидает административный штраф за ненадлежащее воспитание.

Дети из Башкирии плачут, когда их уводят полицейские во время самоизоляции // 16.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями
Купить на этапе котлована и перепродать с наценкой: почему этот способ больше не работает?
Пациентам и сотрудникам РКБ, закрытой на карантин, разрешили получать передачи
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
В Уфе разыскивают пропавшего 16-летнего подростка с редким именем
В жуткой аварии с грузовиком на трассе Башкирии погибла женщина
В МВД Башкирии прокомментировали скандальное видео, на котором полицейские волокут в машину плачущих детей
В Уфе из-за полной самоизоляции День национального костюма отметят в новом формате
В Уфе приземлился самолет из Тайланда с жителями России на борту
В Башкирии засняли на видео полицейских, которые тащат плачущих детей, нарушивших самоизоляцию
В Башкирии сиделка до смерти забила 83-летнюю женщину-инвалида
Минобр Башкирии организовал онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ
«Еще жестче будем реагировать»: Радий Хабиров ответил жителям, которые недовольны новыми мерами самоизоляции
У здания правительства Башкирии задержали наркомана с «синтетикой»
На продуктовые пакеты для малоимущих семей Башкирия потратит 70 млн рублей
Тест на коронавирус в Уфе: где сдать и сколько стоит
В Башкирию в конце марта-начале апреля из 59 стран вернулись более 2,5 тысячи жителей
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 16 апреля
В Уфе рядом со складом обнаружили мертвую женщину с разбитым лицом
«Лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя»: Хабиров перечислил новые меры самоизоляции
«Всю дорогу до больницы рвало»: умирающего 19-летнего парня от опухоли в Башкирии госпитализировали
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
«Врачи находятся в остром стрессе»: в минздраве Башкирии рассказали, хватает ли в республике медиков