В Башкирии засняли на видео полицейских, которые тащат плачущих детей, нарушивших самоизоляцию

17 Апр 2020 2020-04-17T07:52:11+03:00

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Очевидцами неприятной картины стали вчера вечером, 17 апреля, жители одного из домов в Нефтекамске. Там полицейские остановили вечером на улице гуляющих детей – девочку лет 14-ти на вид и ее младшего братишку, ведь сейчас в Башкирии действует комендантский час. Местный житель заснял из окна на свой мобильный телефон, как стражи порядка ведут под руки упирающихся и плачущих навзрыд ребят и усаживают их в полицейскую машину, а после выложил видео в социальные сети.

Многие комментаторы возмутились действиями полицейских, уверяя, что прикасаться к детям без разрешения их родителей вообще незаконно и можно было бы обойтись строгим выговором, а не волочить их в отделение. Другие справедливо напомнили, что правила для всех едины: в республике действует режим строгой самоизоляции. Власти республики не раз предупреждали, что дети могут находиться на улице только с 13.00 до 18.00, чтобы сходить в магазин или погулять с собакой. В остальных их родителей ожидает административный штраф за ненадлежащее воспитание.

Дети из Башкирии плачут, когда их уводят полицейские во время самоизоляции // 16.04.

ИСТОЧНИК KP.RU