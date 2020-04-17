Уборщица из Уфы лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на звонок незнакомца
Уфимская уборщица попалась на удочку телефонного мошенника и потеряла почти полмиллиона рублей.
Техничка одной из столичных частных клиник обратилась в полицию днем 14 апреля. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег после звонка незнакомца.
Мужчина представился сотрудником банка. Под угрозой блокировки карты и списания денег, он попросил у своей жертвы реквизиты счетов, а также коды подтверждения операций. Женщина передала данный и не заметила, как собственноручно перевела 463 тысячи рублей на счет мошенника. Спустя несколько часов она опомнилась и побежала в полицию.
Сотрудники передали информацию в Следственный отдел, который впоследствии возбудил уголовное дело по статье «кража в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU