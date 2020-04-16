В Башкирии сиделка до смерти забила 83-летнюю женщину-инвалида

16 Апр 2020 2020-04-16T21:18:24+03:00

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В башкирском городе Дюртюли женщину-инвалида забила до смерти сиделка. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Труп пенсионерки в ее собственной квартире был обнаружен только спустя сутки после смерти, поздней ночью 12 апреля. Прибывшие на место преступления криминалисты выяснили, что женщина скончалась в результате сочетанной травмы – ей переломали шейные позвонки.

Следственно-оперативная группа быстро вычислила убийцу – им оказалась сиделка погибшей. Ранним утром 11 апреля она повздорила со своей подопечной. В ходе конфликта женщина схватила металлическую трость и ударила ею старушку. Повреждения оказались фатальными – пенсионерка скончалась на месте.

Подозреваемую доставили в Следственный комитет, где она дала признательные показания. Правоохранители возбудили уголовное дело и оставили фигурантку под стражей. Она, к слову, ранее уже была судима по двум статьям: за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Как такого человека можно было нанять сиделкой для пожилого инвалида, остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU